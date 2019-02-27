رياضة | عاجل.. بيل ينجو من العقوبة بعد تصرفه الغريب أمام أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيل ينجو من العقوبة بعد تصرفه الغريب أمام أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجا اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني من العقاب من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد حركته المثيرة للجدل في لقاء الريال وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لن تُعاقب بيل بعد قيامه بحركة محاولة قطع أحد أذرعه بعدما سجل هدفًا في شباك أتليتكو مدريد.
وكانت رابطة الدوري الإسباني تقدمت بشكوى لاتحاد القدم الإسباني بسبب حركة بيل أمام جماهير أتليتكو مدريد والتي اعتبرتها استفزازية بعدما سجل الهدف الثالث للريال في شباك الأتليتكو.
وقررت لجنة الانضباط باتحاد القدم عدم معاقبة بيل، مما يعني أن النجم الويلزي سيشارك اليوم أمام برشلونة في كلاسيكو الكأس، ويوم السبت المقبل في كلاسيكو الدوري.