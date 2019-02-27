رياضة | عاجل.. بيل ينجو من العقوبة بعد تصرفه الغريب أمام أتليتكو مدريد

نجا اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني من العقاب من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد حركته المثيرة للجدل في لقاء الريال وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لن تُعاقب بيل بعد قيامه بحركة محاولة قطع أحد أذرعه بعدما سجل هدفًا في شباك أتليتكو مدريد.

وكانت رابطة الدوري الإسباني تقدمت بشكوى لاتحاد القدم الإسباني بسبب حركة بيل أمام جماهير أتليتكو مدريد والتي اعتبرتها استفزازية بعدما سجل الهدف الثالث للريال في شباك الأتليتكو.

وقررت لجنة الانضباط باتحاد القدم عدم معاقبة بيل، مما يعني أن النجم الويلزي سيشارك اليوم أمام برشلونة في كلاسيكو الكأس، ويوم السبت المقبل في كلاسيكو الدوري.