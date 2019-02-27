رياضة | تعرف على أرقام هدافي دمياط والترسانة قبل موقعة رأس البر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أرقام هدافي دمياط والترسانة قبل موقعة رأس البر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانهة مباراة هامة، أمام نظيره فريق دمياط غدآ الخميس، في الثانية والنصف عصرا، على ملعب رأس البر، بدمياط، ضمن الجوله العشرين من منافسات دورى القسم الثانى .

وخاض الترسانة ١٩ مباراه هذا الموسم، فاز خلالهم فى ١١ مباراة، وتعادل فى ٥ مباريات، وتلقى ٣ هزائم، وسحل ٣١ هدف وعليه ١٣ هدف ، بينما لعب دمياط ١٩ مباراه فاز فى ٣ مباريات وتعادل فى ٥ مباريات وتلقى ١١ هزيمه وسجل ١٢ هدف وعليه ٣٤ هدف .

ولعب الترسانه ودمياط مباراة فى الجولة السابعة بالدور الأول، بالموسم الحالي، وقد إنتهت بفوز الترسانه بثلاثة أهداف مقابل لاشئ أحرزهم عمرطارق ومصطفى ميدو والسيد حمدى .

وفاز الترسانه بقيادة المدير الفنى " أحمد كشرى " فى مباراته بالجوله الماضيه أمام الشمس بأربعة أهداف مقابل هدف ، احرز أهداف الترسانه (إيهاب فؤاد وحسين حمدى هدفين ومحمود كشلط )، بينما تعادل إيجابيآ دمياط بقيادة " محمد إسماعيل" مع كوكاكولا فى مباراتهما بالجوله الماضيه بهدفين لكل منهم .

- هدافي فريق الترسانه :

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إيهاب فؤاد ٧ أهداف

طارق وطنى ٣ أهداف

هشام رجب ٣ أهداف

السيد حمدى ٣ أهداف

حسين حمدى هدفين

محمود شاكر هدفين

حكيم ألابى هدفين

رضا صلاح هدف

حماده جلال هدف

ابراهيم منصور هدف

مصطفى ميدو هدف

عمرطارق هدف

أنيس هدف

وليد فوزى هدف

محمود كشلط هدف

- هدافى دمياط :

أكرم عبدربه ٤ أهداف

احمد شعبان شيكا هدف

مصطفى عنتر هدف

متولى حافظ هدف

محمد عبد العال هدف

كريم ناصر هدف

يوسف مجدى هدف

احمد ابو العباس هدف

خالد عيد قنبله هدف

ترتيب المجموعه الثانيه :

الترسانه ٣٨ نقطه

نادى مصر ٣٧ نقطه

سيراميكا ٣٧ نقطه

القناه ٣٦ نقطه

كوكاكولا ٣٣ نقطه

المريخ ٢٦ نقطه

جمهورية شبين ٢٥ نقطه

النصر٢٤ نقطه

الشمس ٢٢ نقطه

بورتو ٢١ نقطه

منتخب السويس ٢١ نقطه

الزرقا ٢٠ نقطه

دمياط ١٤ نقطه

ابى صقل ٥ نقاط