رياضة | إيهاب لهيطة في النيجر لوضع ترتيبات المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب لهيطة في النيجر لوضع ترتيبات المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر القاهرة صباح اليوم المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني متوجها إلى نيامي عاصمة النيجر في زيارة سريعة تستغرق 48 ساعة لوضع الترتيبات اللازمة لرحلة الفريق إلى هناك لآداء آخر مباريات تصفيات الأمم الأفريقية.

كما يتفقد مدير المنتخب الوطني ملعب المباراة وأماكن التدريب المخصصة للفريق.

وكان خافير أجيري أعلن قائمة منتخب مصر لمباراة النيجر في تصفيات إفريقيا، ومباراة نيجيريا الودية خلال شهر مارس المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

بيراميدز: أحمد الشناوى وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ونبيل دونجا وعلى جبر

الأهلى : عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد هانى

الزمالك : طارق حامد ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمود علاء

سموحه : محمد أبو جيل وأحمد أبو الفتوح

الإسماعيلى : باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى

قاسم باشا التركى : محمود تريزيجيه وكريم حافظ

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وجاءت باقى الأسماس كالتالى

محمد الننى ( أرسنال الإنجليزي ).

أحمد حسن "كوكا" ( أولمبياكوس اليوناني ).

على أحمد "غزال" ( فيرنس البرتغالي ).

عمرو وردة ( أتروميتوس اليوناني ).

إسلام جابر ( الداخلية ).

عامر عامر ( الإنتاج الحربي ).

عمار حمدي ( الاتحاد السكندري ).

مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).