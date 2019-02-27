شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ومارسيلو يقتربان من مزاملة كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

الخليج 365 –تنتشر التكهنات حول انتقال البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد إلى يوفنتوس خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة ليجاور صديقه رونالدو الذي انتقل لليوفنتوس الصيف الماضي مقابل 112 مليون يورو .

وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة" توتو سبورت " الإيطالية ،كما أضافت الصحيفة أن مارسيلو سيكلف خزائن يوفنتوس حوالي 45 مليون يورو.

ويبدو أن البيانكونيري يبذل قصارى جهده من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عنهم خلال السنوات الماضية .

وأشارت الصحيفة أن مهمة اليوفنتوس صعبة للغاية لحصد هذا اللقب خلال الموسم الحالي حيث فشل البيانكونيري في الفوز على أتليتكو مدريد ،وتلقى هزيمة بهدفين مقابل لاشئ في مباراة الذهاب،وعليه تعويض تخلفه حتى يتسنى له التأهل للدور ربع النهائي.

كما أوضحت الصحيفة أن رغبة اليوفنتوس لاتتوقف على ضم مارسيلو فقط بل تطمع في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدن،مدرب الريال السابق خلفا للإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني الحالي للبيانكونيري.

ويبدو أن إدارة السيدة العجوز تري أن دوري أبطال أوروبا لن يأتي إلا من خلال ثلاثي ريال مدريد.