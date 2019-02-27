انت الان تتابع المدرب ومدير الكرة يعتذران عن عدم قيادة النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

اعتذر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، عن عدم استكمال مهمة تدريب الفريق، وذلك عقب الخسارة من نادي وادي دجلة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أٌقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، كما قدم كريم حسن شحاتة مدير الكرة اعتذاره بالاستمرار ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي، ونصح الثنائي مجلس إدارة نادي النجوم على ضرورة تجديد دماء الجهاز الفني لاستكمال مسيرة الفريق في الدوري الممتاز، وترك الاختيار لمجلس إدارة النجوم.

وعقد مجلس إدارة نادي النجوم، برئاسة محمد الطويلة، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا، وتم قبول الاعتذارات مع توجيه الشكر لهما، في انتظار إعلان المدير الفني الجديد لنادي النجوم خلال الساعات القليلة المقبلة. وهرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، من المركز الأخير في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز،