الزمالك ينعى شهداء كارثة قطار محطة مصر

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
نعى مجلس إدارة نادي الزمالك، ضحايا حادث قطار محطة مصر، وذلك بعد أن شب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس بمحافظة القاهرة ظهر اليوم الأربعاء، عقب اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، والذي نتج عنه بعض الإصابات والوفيات، حيث نشر نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يتقَدم نادي الزمالك بخالص التعازي لأسر الضحايا الذين وافتهم المنية في حادث محطة مصر، راجين المَولى أن يتغمدهم بواسع رحمته».
وقالت مصادر وشهود عيان، من موقع حادث محطة مصر، إن عدد القتلى تخطى العشرين في حين أصيب أكثر من 40 شخصًا آخرين. بينما قال مصدر بهيئة السكك الحديدية المصرية، اليوم، إن الحريق وقع داخل المحطة نتيجة اصطدام جرار دون عربات قادما من الورشة بالمصدر الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى انفجار
وقالت مصادر وشهود عيان، من موقع حادث محطة مصر، إن عدد القتلى تخطى العشرين في حين أصيب أكثر من 40 شخصًا آخرين.
بينما قال مصدر بهيئة السكك الحديدية المصرية، اليوم، إن الحريق وقع داخل المحطة نتيجة اصطدام جرار دون عربات قادما من الورشة بالمصدر الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى انفجار خزان الوقود الخاص بالجرار نتيجة اصطدامه بالمصدات وأحد أبنية المحطة، نتج عنه اشتعال حريق كبير أدى إلى اشتعال الناري في عدد من المنتظرين على رصيد رقم 6 بمحطة مصر.
وأوضح المصدر أنه نتيجة لاصطدام بالمصدات وأحد أبنية المحطة، نتج عنه اشتعال حريق كبير.
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