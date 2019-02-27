انت الان تتابع الأهلي ينعى ضحايا كارثة قطار محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية والعاملون بالقلعة الحمراء، ببالغ الحزن والأسى ضحايا قطار محطة مصر، الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، وأدى إلى قتلى وأصيب أكثر من 40 شخصا آخرين، وقال الأهلي في بيان له اليوم: «تغمدهم الله بواسع رحمته وأدخلهم فسيح جناته، وألهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.. وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.. حفظ الله مصر والمصريين من كل سوء».

وأعلنت هيئة السكة الحديد انحدار جرار وردية رقم 2302، واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة، وذلك بعد أن شب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة. وانتقلت