انت الان تتابع أول تعليق من تركي آل الشيخ على كارثة محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

نعى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، ضحايا حادث قطار محطة مصر، وذلك بعد أن شب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، والذي نتج عنه بعض الإصابات والوفيات، وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص العزاء للشعب المصري العزيز في الحادث الأليم الذي وقع في محطة مصر، ورحم الله الشهداء، وأنزل الله الصبر والسكينة على نفوس ذويهم وأحبابهم.. آمين».

وقالت مصادر وشهود عيان، من موقع حادث محطة مصر، إن عدد القتلى تخطى العشرين في حين أصيب أكثر من 40 شخصًا آخرين. بينما قال مصدر بالسكة الحديد، إن الحريق وقع داخل المحطة نتيجة اصطدام جرار دون عربات قادما من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 4 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى انفجار خزان الوقود الخاص