شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى ضحايا قطار محطة مصر .. ويتمنى الشفاء للمصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية والعاملون بالنادي، ببالغ الحزن والأسى ضحايا قطار محطة مصر الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم.

وقال التليفزيون المصري الرسمي إن 20 شخصا لقوا مصرعهم وأُصيب 40 في حريق جرار قطار محطة مصر.

وأعلنت هيئة السكة الحديد في مصر أن جرارا بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة انحدر واصطدم بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بالمحطة ما تسبب بالحريق.