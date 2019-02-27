شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق تقنية «الفار» في كرة السلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة تطبيق تقنية الفيديو «الفار IRS» من الجولة السابعة عشر لدوري الممتاز لكرة السلة وونصف نهائي كأس الهيئة العامة لرياضة.

ووضح رئيس للجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالله العجلان أن تطبيق التقنية في المباريات المنقولة تلفزيونيًا، وتطبيق سيخضع فقط في الدقيقتين الأخيرتين من المباراة وفي بعض الحالات الاستثانئية التي يكون شكك بها التي يندرج بها قاعدة نظام الإعادة الفورية، وذلك ضمن سلطات الحكم الأول حسب نص المادة (46)، وصاحب القرار الحكم الأول في المباراة بالتشاور مع المراقب الفني المباراة ولن يسمح للمدربين أو الإداريين طلب الرجوع للقطات الفيديو، والحكم الأول هو من يقرر ذلك.

لافتا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» يطبق تقنية فيديو «الفار» في المباريات الدولية.