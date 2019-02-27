مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة اون لاين كورة لايف اون لاين، ينتظر عشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري الانجليزي، حيث سيلتقي كلاً من فريق مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ووت هام يونايتد اونلاين.

مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر

كورة لايف مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر، يسعي كلاً من مانشستر سيتي ووست هام لتحقيق الفوز في معركة اليوم، حيث يدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة في جدول الترتيب، وقد يفرق نقطة واحدة عن الريدز صاحب الصدارة، يذكر أنه خاض 27 مباراة انتصر في 21 مباراة، وتعادل في مبارتين، وتلقي 4 هزائم، وبالنسبة لفريق وست هام، فأنه يدخل اللقاء وهو في المرتبة التاسعة برصيد 36 نقطة، وقد خاض مباريات منذ بداية الموسم حقق الانتصار في 10، وتعادل في 6، وانهزم 11 مرة، يلا شوت مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

وسوف ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة الساعة 11 مساءً، وبتوقيت الإمارات الساعة 12، على أن تقوم قناة بي ان سبورت 5 ببث اللقاء على شاشتها، وسوف يقوم بالتعليق المعلق محمد الكواليني.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد