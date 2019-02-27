تقرير.. بعيدًا عن سداسي القمة.. صراع البقاء يطول 12 فريقًا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بالنظر إلى مقدمة الدوري بعد مرور الجولة 24 ستجد أن الصراع شرس بين ثلاثي المقدمة الزمالك والأهلي وبيراميدز في المنافسة على لقب الدوري خلال النسخة الحالية.

الأكثر إثارة في الدوري بعيدًا عن القمة هو الصراع على البقاء في البطولة المحلية فالمنافسة على الاستمرار في المسابقة يمتد إلى 12 فريقًا قبل نهاية البطولة بعشر جولات.

نظريًا ضمنت أندية المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع بـ35 نقطة، وخامس الجدول مصر المقاصة بـ35 نقطة، والمقاولون العرب سادس الجدول بـ34 نقطة البقاء في الموسم المقبل.

في المقابل، سنجد أن الفارق بين الإنتاج الحربي صاحب المركز السابع ونظيره النجوم آخر الترتيب 10 نقاط فقط.

- 10 فرق تتنافس على البقاء

البداية من فريق النجوم صاحب المركز الأخير برصيد 21 نقطة، سيدخل الفريق الصاعد للدوري مطلع الموسم الحالي في منافسة شرسة على البقاء في ظل نتائجه السلبية في الأسابيع الأخيرة.

النجوم حقق خمس انتصارات فقط في الدوري خلال 24 مباراة بالمسابقة مقابل ستة تعادلات و13 خسارة.

فرصة بقاء النجوم صعبة في ظل مواجهة الأهلي وبيراميدز ومصر المقاصة والإنتاج الحربي خلال الأسابيع المقبلة.

في المقابل، يمر إنبي بوضع حرج خلال هذا الموسم حيث يقع الفريق البترولي في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

قد يميز إنبي في الدور الثاني أنه واجه كبار الدوري كالزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي، ليتبقى للفريق البترولي مواجهة الأهلي فقط.

الفريق الثالث المتواجد في قاع الترتيب وهو الداخلية حيث يعاني رجال المدرب علاء عبد العال سلسلة من سوء النتائج مؤخرًا في المسابقة المحلية.

ويتواجد الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 24 مباراة، حيث يتبقى له 10 مباريات في الدوري وسيكون أمامه عديد من المباريات الصعبة مثل الزمالك والإسماعيلي.

وادي دجلة رغم الأداء الذي يقدمه مع مدربه اليوناني تاكيس جونياس إلا أن النتائج جاءت بصورة سلبية خاصة في الفترة الأخيرة.

صاحب المركز الخامس عشر فريق وادي دجلة والذي يمتلك برصيده 23 نقطة من 24 مباراة، حيث يتبقى للفريق الدجلاوي تحديات صعبة كمواجهة الزمالك وبيراميدز والإنتاج الحربي والإسماعيلي.

الصراع على البقاء امتد لفريقي مدينة الاسكندرية وهما الاتحاد وسموحة حيث يتواجد زعيم الثغر في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق الأمواج الزرقاء.

الاتحاد والذي خاض 22 مباراة حتى الآن أمامه عدة تحديات صعبة في بطولة الدوري كمواجهة بيراميدز والأهلي والإنتاج الحربي.

في المقابل يمتلك فريق سموحة 11 مباراة قبل نهاية الدوري وأمامه فرصة لتحسين صورته في ظل تغيير القيادة الفنية وتولي حسام حسن الإدارة الفنية مؤخرًا.

وسيخوض سموحة عديد من المواجهات الصعبة خلال الأسابيع المقبلة من خلال مقابلة الثلاثي الإسماعيلي ثم المصري البورسعيدي والزمالك، كما سيتبقى للفريق السكندري مواجهة الأهلي.

في المقابل، ورغم النتائج الجيدة الذي يحققها فريق بتروجيت تحت قيادة مدربه محمد عودة إلا أن الفريق البترولي مازال مهددًا.

ويتواجد بتروجيت في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة حيث سيكون الفريق البترولي أمامه عديد من التحديات الصعبة كمواجهة الأهلي وبيراميدز.

أما فريق الجونة فيعيش الفريق الساحلي حالة جيدة بعض الشيء على مستوى النتائج رغم خسارته من الأهلي في الجولة الماضية بعدما فاز على بيراميدز في الجولة قبل الماضية (2-1).

فريق المدرب حمادة صدقي يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة إلا أنهم أنهوا عديد من المواجهات الصعبة كالأهلي وبيراميدز ويتبقى فقط مواجهة الزمالك والإسماعيلي من أندية القمة.

في المقابل، يعيش فريقي حرس الحدود وطلائع الجيش حالة مستقرة على مستوى النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ويتواجد الحدود في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة، لكن أمام فريق المدرب طارق العشري عدة مباريات صعبة في الدور الثاني كمواجهة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والإنتاج الحربي.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 27 نقطة من 24 مباراة.

الجيش والذي حقق نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام الزمالك والإسماعيلي في آخر جولتين مازال أمامه مباريات صعبة كمواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي.

- الثنائي يقتربان من الهروب

رغم النتائج المتذبذبة التي يمر بها فريق الإسماعيلي إلا أن وصيف الدوري في الموسم الماضي مازال أمامه فرصة تحسين صورته حيث يحتل الدراويش المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 20 مباراة.

الإسماعيلي والذي يمتلك 4 مباريات مؤجلة أمامه العديد من المواجهات الصعبة كالأهلي والزمالك مرتين (الدور الأول والثاني) بجانب بيراميدز والمصري البورسعيدي.

في المقابل، رغم الفارق بين فريق الإنتاج الحربي وبين النجوم آخر الجدول 10 نقاط إلا أن رجال المدرب مختار مختار أمامهم فرصة الابتعاد عن الخطر والمنافسة على التواجد في المربع الذهبي حال فوزهم على مصر المقاصة الجولة المقبلة.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع برصيد 31 نقطة من 23 مباراة ليصبح الفارق مع المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع أربع نقاط فقط.