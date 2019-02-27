محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم حكام بوروندي لإدارة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي بكأس الكونفدرالية.
ومن المقرر ان يحل الزمالك ضيفًا على نظيره الأنجولي يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.
وأسند الكاف المباراة للحكم باسيفيك ندابيها ينيمانا حكما للساحة ويعاونه كل من جوستافو باجوما و ويلي هابيمانا.
ويحتل الزمالك المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطتين في حين يتصدر جورماهيا الكيني جدول المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يأتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويًا مع نصر حسين داي الجزائري الذي يحتل المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يكشف عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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