ايهاب لهيطة كتب - كريم عبد المحسن: غادر القاهرة صباح اليوم المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني متوجها إلى نيامي عاصمة النيجر في زيارة سريعة تستغرق 48 ساعة لوضع الترتيبات اللازمة في زيارة سريعة تستغرق 48 ساعة لوضع الترتيبات اللازمةلرحلة الفريق إلى هناك لآداء آخر مباريات تصفيات الأمم الأفريقية. كما يتفقد مدير المنتخب الوطني ملعب المباراة وأماكن التدريب المخصصة للفريق.

كانت هذه تفاصيل خبر لهيطة في النيجر لوضع ترتيبات المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.