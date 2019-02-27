التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بكأس إسبانيا

كتب- محمد معتز صلاح الدين

يستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن إياب كأس ملك إسبانيا.

ويسعى برشلونة حامل اللقب، لتخطي عقبة ريال مدريد، بعد

التعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين، في مباراة الذهاب على ملعب "كامب نو".

ويدرس إرنستو فالفيردي مدرب البرسا التشكيل الذي

سيخوض به أمام ريال مدريد ومن المحتمل أن يدفع بـ:

في حراسة: تير شتيجن

في الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليت، خوردي ألبا

في خط الوسط: سيرجي بوسكيتس، أرثور ميلو، إيفان راكيتيتش

في الهجوم: ليو ميسي، لويس سواريز، سيرجيو روبيرتو.