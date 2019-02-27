اونلاين | رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر يلا شوت

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رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر يلا شوت

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء 27-2-2019، الساعة 10 مساء.

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر يلا شوت

يلتقي فريقي تشيلسي وتوتنهام ضمن بطولة الدوري الانجليزي 2019، في الأسبوع الثامن والعشرون ، يطمح فريق البلوز بقيادة المدرب ساري، إلي العودة للإنتصارات من جديد عبر بوابة نادي توتنهام، كبير لندن في الفترة الحالية، بعد النتائج الرائعة التي يقدمها وأيضا تواجده في المركز الثالث، فهل ينجح تشيلسي في طي ونسيان الهزيمة الماضية من السيتي بسداسية، والفوز علي حساب نادي السبيرز، أم سيكون للأخير فرصة جديدة من أجل المنافسة علي اللقب بعد الهزيمة المفاجئة ضد نادي بيرنلي.

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر يلا شوت

تنطلق المواجهة بين فريقي تشيلسي وتوتنهام في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر يلا شوت

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج، على قنوات "بي إن سبورتس HD 2".

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر يلا شوت

وانتهت مباراة الذهاب فريق توتنهام هوتسبير على نظيره تشيلسي، والتي أقيمت على ملعب ويمبلي، بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق الثاني.