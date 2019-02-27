رياضة | أشرف صبحي عن أزمات الرياضة: " مش بنخاف من حاجة .. والدولة عارفة امتى تتدخل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي عن أزمات الرياضة: " مش بنخاف من حاجة .. والدولة عارفة امتى تتدخل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي، أنه سيتم التعاون مع اللجنة الأوليمبية من أجل تعديل القانون الرياضة بدراسة محترفة.

وأضاف صبحي في المؤتمر الذي عقده بمقر المركز الأوليمبي بالمعادي: " سندرس الأمر ونتواصل مع الجهات الدولية أولا حتى لا نقع في خطأ مجددا".

وبالحديث عن الأزمات التي تعيشها الرياضة المصرية مؤخرا، قال صبحي إن الدولة تعلم متى تتدخل في أي أزمة رياضية مضيفا: " عارف حدودي كويس ومابنخافش من حاجة لكن التدخل في اي مشكلة يكون بالأدب والاحترام".

وتابع: " نعلم متى نتدخل فى أزمات كرة القدم، لكن فى النهاية الدولة تفعل ما تريده وتتمسك بقرارها".

وواصل: " التمثيل المشرف في أولمبياد طوكيو ميلزمناش وبنستعد وبنخطط وعاملين حسابنا متوقعين من 5 ل6 ميداليات والدعم هيتوجه بشكل منظم للأبطال اللي هنتوقع حصدهم للميداليات، اجتمعنا مع آلاتحادات وبنعمل سيستم للتخطيط ل2024 كمان".

