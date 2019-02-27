رياضة | أمير مرتضى منصور يعد الجمهور بعودة الزمالك لسكة الانتصارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى منصور يعد الجمهور بعودة الزمالك لسكة الانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من جماهير القلعة البيضاء مساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال الوقت الحالي، الذي يشهد مرور الفريق بفترة عصيبة.

وشدد نجل رئيس الزمالك، على أن أي فريق في العالم معرض لمثل هذه الظروف، التي يمر خلالها بسوء توفيق.

وأكد المشرف العام على أن الأهم في الوقت الراهن هو تصحيح المسار سريعاً، والعودة من جديد إلى النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الأبيض منذ بداية الموسم.

ووعد أمير مرتضى الجماهير البيضاء، بانتهاء هذه الفترة العصبية سريعاً، وظهور اللاعبين على نفس المستوى الذي عودوا جماهيرهم عليه، بداية من مباراة بترو أتليتكو المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة هامة ومصيرية أمام بطل أنجولا يوم الأحد الموافق 3 مارس، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين فقط، جمعهم بعد مرور ثلاث جولات، خسر خلالهم مباراة، وتعادل في مباراتين.

ويطير الزمالك إلى أنجولا يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة بطل أنجولا.