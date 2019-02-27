رياضة | مانشستر سيتي يعلن خوض مباراته الأولى للموسم الجديد في اليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يعلن خوض مباراته الأولى للموسم الجديد في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، إنه سيخوض مباراة استعدادية للموسم المقبل في اليابان لأول مرة عندما يواجه يوكوهاما أف. مارينوس في 27 يوليو المقبل.

ونادي مارينوس جزء من مجموعة سيتي لكرة القدم، وسيلعب الفريقان في النسخة الأولى من الكأس الأوروبية اليابانية.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي، عمر برادة: "يسعدنا الإعلان عن أول مباراة لمانشستر سيتي في اليابان.. النادي لديه قاعدة من المشجعين الشغوفين ونحن متحمسون للعب أمام هذه الجماهير للمرة الأولى".

وأضاف برادة: "ستكون لحظة خاصة بالنسبة لمجموعة سيتي لكرة القدم، إذ سيلتقي مانشستر سيتي ويوكوهاما اف مارينوس في مباراة ستمنح المدرب بيب جوارديولا وفريقه فرصة رائعة للاستعداد للموسم المقبل".

وسيعلن سيتي في الأسابيع المقبلة المزيد من التفاصيل عن مباريات أخرى ضمن جولته الآسيوية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.