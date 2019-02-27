رياضة | الأهلي ينعى ضحايا محطة مصر ويتمنى الشفاء للمصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينعى ضحايا محطة مصر ويتمنى الشفاء للمصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية والعاملون بالنادي، ببالغ الحزن والأسى ضحايا قطار محطة مصر الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم.

وكتب الأهلي في بيانه: تغمدهم الله بواسع رحمته وأدخلهم فسيح جناته، وألهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان .. وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

حفظ الله مصر والمصريين من كل سوء.