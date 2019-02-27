رياضة | كلاسكيو الكأس .. صفقات برشلونة الشتوية تطمح للحصول على فرصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسكيو الكأس .. صفقات برشلونة الشتوية تطمح للحصول على فرصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل برشلونة اليوم الأربعاء لمواجهة فريق نادي ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن إنتهت مباراة الإياب على ملعب الكامب نو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويأمل برشلونة في الوصول إلى النهائي الخامس له توالياً في بطولة كأس ملك إسبانيا والتي حمل لقبها في السنوات الأربعة الماضية حيث أبرم الفريق الكثير من الصفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية الامر الذي يأمل في إستغلاله خلال مباراة اليوم.

وفي التقرير التالي نأخذكم في جولة حول أبرز اللاعبين الذين ينتظرون في الحصول على فرصة لتمثيل الفريق الكاتلوني بالكلاسيكو

دكة بدلاء برشلونة من أبرز المشاكل التي كانت تواجه إدارة البلوجرانا خاصةً في ظل عدم وجود لاعبين قادرون على تقديم الدعم والمساعدة ليتم التعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيها مثل الكولومبي جيسون موريلو القادم من الخفافيش فريق نادي فالنسيا حتى نهاية الموسم بالإضافة إلى صخرة تولوز الفرنسي جان كلير توديبو.

كما تعاقدت إدارة برشلونة مع الغاني كيفين برينس بواتينج من ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من أجل البقاء بديلاً للأوروجوياني لويس سواريز وتعزيز الفاعلية الهجومية للفريق لكن لا يُرجح أن يشارك أي من الثلاثي في مباراة اليوم.

موريلو

ومن المؤكد أن صفقات برشلونة الشتوية لن تبدء في التشكيلة الأساسية خاصة وأن موريلو منذ إنضمامه لفريق لم يظهر سوى في مباراتي ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ليفانتي ولم يمنحه إرنستو فالفيردي أي فرصة أخرى للظهور في مختلف المسابقات لتبقى مشاركته في الكلاسيكو محل شك خاصة بعد عودة أومتيتي من الإصابة.

توديبو

أما المدافع الفرنسي الآخر القادم من تولوز فلم يشارك حتى الآن بقميص البلوجرانا في أي مباراة ولن يخاطر به فالفيردي في واحدة من أقوى مباريات الموسم بحجم مباراة ريال مدريد التي ستمنح واحد من الفريقين بطاقة العبور للدور النهائي.

بواتينج ينتظر الفرصة

وعلى الجانب الآخر يطمح ثالث الصفقات الشتوية بواتينج في الظهور بالكلاسيكو بعد أن جلس إحتياطياً في مباراة الذهاب خاصةً وأنه لم يشارك سوى في مباراتين فقط حتى الآن امام إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم والتي خسرها البلوجرانا بهدفين مقابل لا شيء.

والظهور الثاني للمهاجم الغاني كان أمام بلد الوليد في الجولة الرابعة والعشرين من الليجا في اللقاء الذي إنتهى بفوز البلوجرانا بهدفين مقابل لا شيء.

فهل تشهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة ظهور صفقات يناير أم أن سلاح الانتقالات الشتوية سيبقى مُعطل ؟