رياضة | قطار المنصورة يبحث عن مواصلة الانتصارات من محطة سيدي سالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطار المنصورة يبحث عن مواصلة الانتصارات من محطة سيدي سالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض فريق المنصوره مباراة هامة ومرتقبة في الجوله العشرون، من دوري الممتاز "ب" خارج ملعبه أمام نظيره سيدي سالم على ملعب استاد كفر الشيخ غداً الخميس في الساعه الثانيه ونصف عصرا بالجولة الـ 20.
حيث يتصدر فريق المنصوره جدول الترتيب بصحبه طنطا ودمنهور برصيد 35 قطه لكل فريق فريق سيدي سالم متزيل جدول الترتيب برصيد 8 نقاط..
ويطمح صبري المنياوي المدير الفنى لفريق المنصوره في مواصله سلسله الانتصارات بعد الفوز في اربع مباريات متتالية.
وشهدت الجولة السابقة فوز ثمين للمنصورة على غزل المحلة بهدف للاعب أحمد رجب هريسه.
ويبحث فريق سيدي سالم ايقاف انتصارات الكبار بعدما تعادل امام دمنهور بملعب استاد دمنهور بهدفين لكل فريق في المباراه السابقة، مما جعل فريق المنصوره وطنطا يتصدرون الجدول مره اخرى مع فريق دمنهور.
فيما يدخل فريق المنصورة المباراه مكتمل الصفوف، بعدما استطاع تحقيق الفوز في ١٠ مباريات و٥ تعادلات و٤خسائر وستطاع لاعبوة من احراز٢٠هدف ودخل مرماه ١٣ هدف ليكون احمد راشد هداف الفريق برصيد ٤ اهداف.
يذكر ان مباراه الدور الاول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.
ترتيب المجموعة الثالثة:
1- طنطا 35 نقطة
2- المنصوره 35 نقطة
3- دمنهور 35 نقطة
4- الأوليمبي 34 نقطة
5- الرجاء 33 نقطة
6- بلديه المحلة 31 نقطة
7- أبو قير للأسمدة 30 نقطة
8- غزل المحلة 28 نقطة
9- الحمام 22 نقطة
10- فاركو 22 نقطة
11- كفر الشيخ 19 نقطة
12- الجزيره 16 نقطة
13- تلا 10 نقاط
14- سيدى سالم 8 نقاط