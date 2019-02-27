رياضة | بوجي يكشف صعوبات الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجي يكشف صعوبات الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد فتحى ” بوجى ” مدرب بقطاع الناشئين بنادى القناه الحالى، أن هناك 3 صعوبات ستواجه الإسماعيلى فى مهمته بالجزائر.

وتغادر بعثة الدراويش مطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر الأربعاء، فى طريقها إلى مدينة قسنطينة لملاقاة فريق الشباب بدورى أبطال أفريقيا.

وتابع أن الملاعب الجزائرية تعد من النجيل الصناعى بالإضافة إلى وجود شعبية كبيرة لجميع الفرق المشاركة فى الدورى المحلى.

وأضاف أنه لابد من مشاركة الدراويش بلاعبين أصحاب خبرات لامتصاص حماس الفريق المنافس بجانب المؤازرة الجماهيرية المنتظر حضورها فى المباراة.

ويذكر أن ” بوجى ” بن الإسماعيلية لعب ضمن صفوف شباب بلوزداد الجزائرى يناير 2014.