رياضة | حقيقة حصول جروس على قيمة عقده بالكامل قبل قيادة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة حصول جروس على قيمة عقده بالكامل قبل قيادة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن حقيقة حصول السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على قيمة عقده كاملة قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

وأكد المصدر أن جروس يتقاضى راتبه بشكل شهري ويتم تحويله إليه عبر حسابه البنكي من الخارج بدون تدخل إدارة الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن جروس طلب تحويل الراتب عبر حسابه الموجود في سويسرا.

يحاول أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك إقناع والده ببقاء السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في منصبه وعدم رحيله خلال الفترة الحالية.

وتحدث أمير مرتضى مع والده بضرورة بقاء جروس بسبب ضيق الوقت وصعوبة التعاقد مع مدير فني جديد في الوقت الحالي بالإضافة إلى المنافسة على بطولة الدوري والخوف من تراجع الفريق حال رحيل الخواجة.

ويرغب رئيس الزمالك في الإطاحة بجروس حال الفشل في تجاوز عقبة بيتروأتليتكو الأنجولي المقرر لها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة للكونفدرالية.