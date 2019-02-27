رياضة | كلاسيكو الكأس.. "مصائب قوم عند قوم فوائد" جدار برلين يسعى لاستغلال إصابة سيلسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس.. "مصائب قوم عند قوم فوائد" جدار برلين يسعى لاستغلال إصابة سيلسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن إنتهت مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وضمن الجدار الألماني مارك أندريه تير شتيجن مشاركته في الكلاسيكو في ظل الإصابة التي لحقت بزميله في الفريقياسبر سيليسن الذي يحرس مرمى الفريق في كأس الملك لكنه فشل في خوض الكلاسيكو الأول له بعد أن تعرض لإصابة في ساقه اليمنى بداية شهر فبراير الجاري منعته من المشاركه.

وتجسدت مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد" ليجد تيرشتيجن نفسه أمام فرصة رائعة لإثبات نفسه كواحد من أفضل الحراس في العالم خاصة وان فالفيردي يعتمد عليه كورقة أساسية في تشكيلة البارسا ببطولتي الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا فيما تكون بطولة كأس الملك مهمة الهولندي سيلسين.

وكانت بعض التقارير الصحفية الصادرة من أسبانيا خلال الأيام القليلة الماضية قد أكدت إقتراب عودة سيلسين بعد عودته للتدريب على العشب لكن المؤشرات تؤكد أن شتيجن قد حسم موقعه في التشكيلة الأساسية للكلاسيكو من أجل العبور للمشهد الختامي.

ويعتبر تيرشتيجن واحد من الاعمدة الرئيسية التي تسير بخطى ثابتة في تشكيلة البلوجرانا كما أنه يعتبر من أكثر العناصر التي حازت على ثقة من الجماهير الكتالونية وذلك بسبب التصديات الهائلة والمذهلة التي يقوم بها وطالما أنقذت الفريق من إستقبال أهداف محققة.

ويدخل شتيجن مباراة كلاسيكو الكأس بمعنويات مرتفعة خاصةً بسبب الأداء الثابت الذي يقدمه مؤخراً فساهم في خروج فريقه بنقطة من مباراة اتلتيك بيلباو بعدما كان برشلونة قريباً من الخسارة أمام الفريق الباسكي ، ولعب جدار برلين كما يطلق عليه ثمانية مباريات أمام الريال في 3 بطولات على النحو التالي :-

- خمسة مباريات في الدوري

- مباراتين في كأس السوبر الأسباني

- مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

ويتفوق برشلونة نسبياً في حضور شتيجن حيث أن رفقاء ليونيل ميسي تمكنوا من الفوز في ثلاثة مباريات وتعادلوا في ثلاثة أيضاً وتلقوا الخسارة في مباراتي ذهاب وإياب كأس السوبر الإسباني موسم 2017 – 2018 .

فهل يقدر شتيجن على إستغلال إصابة سيلسين وقيادة برشلونة للمباراة النهائية أم أن رفقاء سولاري لهم رأي آخر ؟