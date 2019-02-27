رياضة | استقالة الجهاز الفني للنجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة الجهاز الفني للنجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول بنادي النجوم، باستقالة رسمية عن تدريب الفريق، خلال المرحلة المقبلة .

وتأتي استقالة سامي وجهازه الفني، عقب الخسارة من نادي وادي دجلة بنتيجة هدفين لهدف أمس الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

كما تقدم كريم حسن شحاته مدير الكرة، بالاعتذار أيضًا عن الاستمرار ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي.

وعقد مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة اليوم الأربعاء إجتماع عاجل، وتم قبول الإعتذارات مع توجيه الشكر لهما، والتمني بتوفيقهما بالمرحلة المقبلة.