رياضة | ضياع الدوري خطة أمير مرتضى للإبقاء على جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياع الدوري خطة أمير مرتضى للإبقاء على جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك إقناع والده ببقاء السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في منصبه وعدم رحيله خلال الفترة الحالية.

وتحدث أمير مرتضى مع والده بضرورة بقاء جروس بسبب ضيق الوقت وصعوبة التعاقد مع مدير فني جديد في الوقت الحالي بالإضافة إلى المنافسة على بطولة الدوري والخوف من تراجع الفريق حال رحيل الخواجة.

ويرغب رئيس الزمالك في الإطاحة بجروس حال الفشل في تجاوز عقبة بيتر وأتليتكو الأنجولي المقرر لها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة للكونفدرالية.