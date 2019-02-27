رياضة | سعفان الصغير يتخلف عن السفر مع الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعفان الصغير يتخلف عن السفر مع الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، لوعكة صحية بعد وصوله إلى مطار القاهرة الدولى.

وسيتخلف ” الصغير ” عن السفر مع بعثة الفريق إلى الجزائر بعدما خضع للكشف الطبى من قبل الجهاز الطبى للدراويش.

وتستعد بعثة الفريق للسفر إلى الجزائر فى تمام الثانية والنصف ظهر الأربعاء، إستعدادًا لملاقاة شباب قسنطينة فى إطار الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا.