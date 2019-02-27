رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد للكلاسيكو.. سولاري يستبعد 5 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد للكلاسيكو.. سولاري يستبعد 5 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قائمة لقاء الكلاسيكو لمواجهة برشلونة مساء اليوم في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقرر سولاري استدعاء 20 لاعبا لقائمة ريال مدريد الرسمية والتي شهدت غياب 5 لاعبين حيث قرر المدرب استبعاد ماركوس يورنتني للإصابة.

فيما استبعد إيسكو وفابيخو وإبراهيم دياز وماريانو بقرار فني، بينما قرر ضم راموس وناتشو بالرغم من الخطر الذي يواجه الثنائي بالاستبعاد من المباراة النهائية حال الحصول على بطاقة صفراء اليوم.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، نافاس، لوكا زيدان

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجليون، أودريوزولا

خط الوسط: سيبايوس، فالفيردي، أسينسيو، كروس، مودريتش، كاسيميرو

خط الهجوم: بنزيمة، بيل، فاسكويز، فينسيوس جونيور