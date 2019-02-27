رياضة | أول تعليق من تركي آل الشيخ على حادث محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ على حادث محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي بيراميدز بخالص التعازي للشعب المصري في الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء في محطة مصر بالقاهرة. وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " خالص العزاء للشعب المصري العزيز في الحادث الأليم الذي وقع في محطة مصر". وتابع: "رحم الله الشهداء .. وانزل الله الصبر والسكينة علي نفوس ذويهم وأحبابهم .. امين".