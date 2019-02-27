شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبال وغوميز' نجما دوري المحترفين لشهر فبراير والان مع التفاصيل

الخليج 365- حصد الفرنسي بافتيتيمبي غوميز، نجومية الشهر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سجل نفسه أفضل لاعب لشهر فبراير؛ في حين توج التونسي فتحي الجبال المدير الفني لفريق الفتح بجائزة أفضل مدرب.

واستطاع "الجبال" حصد 9 نقاط خلال أربع مواجهات من أصل 12 نقطة؛ حيث خسر في أول لقاء له في شهر فبراير من الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يظفر بالشباب والفيحاء والأهلي (1/0، و1/2، و2/1) على التوالي.

فيما خطف غوميز نجومية الشهر بعد تمكنه من الإسهام في ثمانية أهداف لفريقه من أصل 13 هدفاً سجلها الهلال في أربع مواجهات؛ حيث تمكن من هز الشباك لخمس مرات؛ منها هدفان في مرمى الفتح، وهدف أمام كل من الباطن والقادسية والاتحاد؛ فيما تمكن من صناعة هدف في مواجهة فريقه أمام الباطن، وآخرين أمام القادسية.