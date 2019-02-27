شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وماني يقودوا هجوم ليفربول أمام واتفورد والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365 – يلتقي ليفربول بنظيره واتفورد مساء اليوم،على ملعب أنفليد، ضمن الجولة الـ28 من منافسات البريميرليج .

ويدخل فريق الريدز مباراة اليوم وهولديه أمل للحفاظ على الصدارة حيث يحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد66 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد65 نقطة.

وجاء تشكيل الريدز المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمي : أليسون باكير

خط الدفاع : روبرتسون – فان ديك – ماتيب – الكسندر ارنولد .

خط الوسط : كيتا – فابينيو – فينالدوم.

خط الهجوم : صلاح – ساديو ماني و شاكيري.