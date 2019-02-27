انت الان تتابع ماذا قال محمد أبو تريكة عن كارثة محطة مصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

نعى محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، ضحايا قطار محطة مصر، علمًا بأن هيئة السكة الحديد أعلنت انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة، وذلك بعد أن شب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على النيران، بينما لم يعرف بعد حجم الخسائر، إلا أنه قد تفحم عدد من الجثث.

وكتب محمد أبو تريكة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "رحم الله شهداء حادث محطة مصر.. وربنا يصبر ذويهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.. وربنا يحفظ مصر من كل سوء". رحم الله شهداء حادث محطة مصر وربنا يصبر ذويهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.. وربنا