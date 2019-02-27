انت الان تتابع جدو يوجه رسالة نارية لمسؤولي السكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

نعى محمد ناجي جدو نجم نادي الجونة، ضحايا قطار محطة مصر، علمًا بأن هيئة السكة الحديد أعلنت انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة، وذلك بعد أن شب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان في محاولة للسيطرة على النيران، وتخطى عدد القتلى العشرين في حين أصيب أكثر من 40 شخصا آخرين.

وكتب جدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "لا إله إلا الله.. رحم الله شهداء قطار رمسيس وألهم أهلهم الصبر، بعد العزاء.. هو إزاي يعني قطر يدخل في رصيف المحطة؟!! هو ليه مفيش عندنا أي معيار من معايير الأمن والسلامة فى أي مجال؟!! هو ليه مش باسمع حوادث قطارات غير عندنا؟!!