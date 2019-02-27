انت الان تتابع لاعب بيراميدز ينعى ضحايا كارثة قطار محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

نعى عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، ضحايا قطار محطة مصر، علمًا بأن هيئة السكة الحديد أعلنت انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة، وذلك بعد أن شب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان في محاولة للسيطرة على النيران، بينما لم يعرف بعد حجم الخسائر، إلا أنه قد تفحم عدد من الجثث، وتلقت غرفة نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب الحريق.

رحم الله ضحايا قطار محطة مصر ... يا رب احفظ مصر وشعبها ??????????#محطه_مصر — Omar Gaber (@omargaber) February 27, 2019 وقالت مصادر وشهود عيان، من موقع حادث محطة مصر، إن عدد القتلى تخطى العشرين في حين أصيب أكثر من 20 شخصا آخرين، بينما قال مصدر بالسكة الحديد، إن الحريق وقع داخل المحطة نتيجة