انت الان تتابع الشناوي ينتظم ونجيب وجمال يواصلان التأهيل في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء استعدادًا لمباراة بتروجت، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل على ملعب السلام، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعافى الشناوى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الفريق الماضية أمام الجونة بالجولة الـ24، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية.

وفي سياق متصل واصل محمد نجيب مدافع الفريق أداء برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق، وأدى نجيب جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم قبل أن يبدأ في أداء تدريبات الجري وبعض تدريبات التأهيل في الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل. وبدأ عمرو جمال مهاجم الفريق تدريبات الجري