الان تتابع سييرا وفيلانويفا: والتقينا من جديد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أحمد الشمراني:

حظي التشيلي خوسيه سييرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بترحيب كبير من قبل اللاعبين، خاصة الذين كانوا تحت قيادة سييرا في الموسمين الماضيين، وعلى رأسهم التشيلي فيلانويفا.

وأعرب “فيلانويفا” عن سعادته الكبيرة بعودة مواطنه سييرا، الذي حقق معه بطولتين وقدم مباريات وأرقاما كبيرة، لم يستطع تحقيقها في هذا الموسم تحت قيادة المدربين الذين قادو الاتحاد في هذا الموسم.

وبدأ سييرا فور وصوله لجده في التحضيرات لمباراة الديربي أمام النادي الأهلي، يوم الجمعه المقبل، ضمن منافسات الجولة (22) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واجتمع سييرا مع اللاعبين وأوضح لهم برنامجه الفني في الفتره المقبلة، وحثهم على التركيز في المرحلة الحالية، لصعوبة الموقف الاتحادي، وما يعيشه الفريق من ظروف صعبة، وضعته في المركز ما قبل الاخير في سلم الترتيب.