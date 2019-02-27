الامارات | كريستيانو رونالدو يستثمر في زراعة الشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يستثمر في زراعة الشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو، توسيع نشاطه الاستثماري بمركز كبير في قلب العاصمة الإسبانية مدريد، سيتخصص في عمليات زراعة الشعر، على أن تدير المركز صديقته جورجينا رودريغيز. وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم أن 150 عاملا محترفا في هذا المجال سيعملون في المركز، من خلال 18 غرفة مخصصة لهذا النوع من العمليات، ويمتد على 6 طوابق، على أن يقوم المركز بإجراء نحو 18 عملية زراعة في اليوم الواحد.

وقالت الصحيفة إن رونالدو ضخ مبدئيا مليون يورو، على أن يستثمر 25 مليون يورو في السنوات المقبلة لتوسيع نشاط المركز الذي تمتلكه مجموعة "إنسباريا"، التي أسسها رونالدو، وتنشط في مختلف المجالات الاستثمارية. وكشفت "ميرور" أن العملية الواحدة لزراعة الشعر في هذا المركز لا تقل عن 4 آلاف يورو، وسيكون رونالدو حاضرا في حفل افتتاحه 18 مارس المقبل.