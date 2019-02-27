شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يقدم العزاء في شهداء حادث محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قدم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي رئيس نادي بيراميدز، العزاء للشعب المصري في حادث محطة مصر والذي وقع صباح اليوم الأربعاء. وكتب تركي آل الشيخ عبر موقع فيس بوك: «خالص العزاء للشعب المصري العزيز في الحادث الأليم الذي وقع في محطة مصر.. ورحم الله الشهداء.. وأنزل الله الصبر والسكينة على نفوس ذويهم وأحبابهم.. آمين». وقال التليفزيون المصري الرسمي إن 20 شخصا لقوا مصرعهم وأُصيب 40 في حريق جرار قطار محطة مصر. وأعلنت هيئة السكة الحديد في مصر أن جرارا بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة انحدر واصطدم بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بالمحطة ما تسبب بالحريق.

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