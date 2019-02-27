شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور وسليمان يواصلان برنامجهما التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته التأهيلية التي يخضع لها للعلاج من الإصابة، بعد أن خاض تدريبات مكثفة صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى عاشور فقرات تأهيل تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي العلاج الطبيعي، بعد أن قام بالجري حول الملعب لعدة دقائق في إطار البرنامج الذي يخضع له للتخلص من الإصابة.

وأدى وليد سليمان تدريبات علاجية في الجيم قبل أن يستكمل برنامج التأهيل بخوض فقرات الجري حول الملعب لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.