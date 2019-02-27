أجيري يدفع بثلاثة حراس مرمى أمام النيجر ونيجيريا

اجيرى كتب - كريم عبد المحسن: كشف مصدر بمنتخب مصر، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، ينوي الدفع ثلاثة حراس مرمى خلال مواجهتي النيجر بالجولة الأخيرة لتصفيات أمم أفريقية مرمى خلال مواجهتي النيجر بالجولة الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيةوودية نيجيريا الشهر المقبل. وقال المصدر إن أجيري ينوي الدفع بحارس وأحد أمام النيجر، وحارسين في ودية نيجيريا يوم 26 مارس المقبل.

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