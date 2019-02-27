الاهلى كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: قرر مسئولو النادي الأهلي التخلص من اللون الأزرق في الزي البديل للموسم القادم بعد سنوات طويلة من اللعب بهذا اللون. ويدرس الأهلي العودة للون الأخضر في الزي البديل بجانب إضافة طقم ثالث باللون الأسود بجانب الطقم الأساسي باللون الأحمر. وتوجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى الإمارات لعقد جلسة مع الشركة الراعية للملابس لاختيار ألوان وتصميم الزي في الموسم الجديد.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستغنى عن اللون الأزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.