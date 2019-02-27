أبوتريكة ينعى ضحايا حادث القطار

محمد ابوتريكة كتب- رامي جمال حرص محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق، على مؤازرة أهالي ضحايا ومصابي حادث محطة مصر، الذي وقع منذ قليل، بسبب نشوب حريق بعد اصطدام قطار في رصيف أثناء دخوله المحطة. قطار في رصيف أثناء دخوله المحطة. وقال أبوتريكة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: رحم الله شهداء حادث محطة مصر وربنا يصبر ذويهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحي والمصابين وربنا يحفظ مصر من كل سوء. وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وخلف ورائه ضحايا.

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