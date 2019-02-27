عمرو جمال يبدأ التأهيل في تدريبات الأهلي

بدأ عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الجماعي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
ويقوم جمال بأداء برنامج تأهيلي تحتإشراف خالد محمود طبيب الفريق للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية والتي لحقت به خلال إحدى تدريبات الفريق.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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