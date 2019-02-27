لاسارتي يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل انطلاق مران اليوم

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع لاعبيه عن الايجابيات والسلبيات في مباراة الفريق الأخيرة وكذلك الاستعدادات الخاصة لمباراة الفريق المقبلة .

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش

بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.