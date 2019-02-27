- 1/2
- 2/2
انتظم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وتعافى الشناوي من الإصابة بإجهاد في العضلةالضامة والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الفريق الماضية أمام الجونة، حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الشناوي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.