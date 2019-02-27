الشناوي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

محمد الشناوي حارس الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

انتظم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى الشناوي من الإصابة بإجهاد في العضلة

الضامة والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الفريق الماضية أمام الجونة، حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم

على ستاد مختار التتش بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.