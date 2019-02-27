وفد الأهلي يتوجه إلى الإمارات للاتفاق على زي الموسم الجديد

سيد عبد الحفيظ

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

توجه وفد من النادي الأهلي، يضم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات، للاتفاق

على الزي الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد.

ويتوجه عبدالحفيظ، وأمير توفيق، إلى الإمارات لاختيار الخامات والتصميمات الخاصة بالزي الرياضي بالكامل، الذي يتم إعداده بشكل خاص لفريق الكرة، تمهيدًا لاستلام أطقم الزِّي الجديد قبل انطلاق الموسم المقبل بوقت كافٍ.