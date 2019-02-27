تدريبات الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاجتماع مع خالد محمود طبيب الفريق على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء فى حضور كل من سباستيان مدرب الفريق واليخاندرو مدرب الأحمال. الأربعاء فى حضور كل من سباستيان مدرب الفريق واليخاندرو مدرب الأحمال. وحرص أعضاء الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على الاطمئنان على حالة المصابين وتأهيل اللاعبين من خلال الجلسة التي جمعتهم بطبيب الفريق. ويؤدي الأهلي مرانه حاليا على ملعب التتش بالجزيرة في إطار الاستعدادات لمواجهة بتروجت في الدوري الممتاز والمحدد لها الاثنين القادم.

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يطمئن على المصابين ويتابع تأهيل اللاعبين في مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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