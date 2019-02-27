محمد نجيب يواصل التأهيل في تدريبات الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: واصل محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اداء برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. ملعب التتش بالجزيرة. وأدى نجيب جانبا من التدريبات البدنيه والتأهيل في الجيم قبل ان يبدأ في أداء تدريبات الجري وبعض تدريبات التأهيل في الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل . ويغيب نجيب عن التدريبات الجماعية للفريق منذ فترة بسبب إجراءه لعملية غضروف الركبة.

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