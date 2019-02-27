تدريبات الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا بدنيا مكثفا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة بتروجت في الدوري. الدوري. وخضع لاعبو الفريق لفقرة أحمال بدنية تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال وحسين عبدالدايم، للارتقاء بالنواحي البدنية بعد عودة الفريق إلى التدريبات عقب راحة لمدة ٤٨ ساعة. وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته صباح اليوم بعد أن حصل اللاعبون على راحة عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الأهلي استعدادًا لبتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.